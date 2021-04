Caparezza svela la tracklist del nuovo album

A stretto giro di posta, Caparezza, dopo avere pubblicato il video di "Exuvia", diretto da Fabrizio Conte, primo singolo del nuovo album del musicista pugliese, atteso in uscita per il prossimo 7 maggio, ora ha pubblicato sui suoi social network la tracklist del disco.

Il nutrito elenco delle canzoni che compongono "Exuvia" prevede anche la presenza di due collaborazioni, nei brani "Canthology" e "El sendero", i cui nomi però, per il momento, sono ancora mantenuti segreti.

Lo scorso gennaio, Caparezza ha lavorato a parte dell'album alla Cittadella degli Artisti di Molfetta. "Sono contento di aver potuto registrare nella mia città e soprattutto di aver abitato con la mia musica uno spazio culturale 'dimenticato' in questo momento. Questo luogo ci ha permesso di fare registrazioni di ensemble e anche delle batterie in tutta sicurezza, mantenendo il giusto distanziamento. Io amo e sono molto legato alla mia città, non ho mai sentito la necessità di spostarmi per via del mio mestiere. I dischi si possono fare benissimo anche in Puglia".