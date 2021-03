La "Gremolada" dei Colla Zio: il video "di strada"

Colla come collettivo, Zio per dire Milano. E altrettanto milanese è la "Gremolada", il titolo del primo singolo del gruppo milanese: il condimento tipico dell'Ossobuco. Il collettivo, composto da Andrea Armo Arminio, Andrea Mala Malatesta, Francesco Lampo Lamperti, Tommaso Berna Bernasconi e Tommaso Petta Manzoni, debutta con questa canzone che esce per Woodworm - etichetta di Arezzo (Motta, Zen Circus, Fast Animals And Slow Kids e La Rappresentante di Lista, tra gli altri) che in questi giorni compie 10 anni.

La band lo ha inciso in questa versione "di strada" per Rockol, che presenta così