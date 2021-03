Gabriele Deca, il nuovo singolo è "Techno"

E' uscito su etichetta T-Recs Music "Techno", il nuovo lavoro di Gabriele Deca, cantautore romano, classe ’93.

Ecco come la racconta l'interprete:

"Techno è stata scritta tutta di un fiato ed è per questo che è particolarmente breve. Mi sembrava che ragionarci troppo avrebbe diminuito l’impatto diretto e violento della canzone. Per fare fede a questa verità, insieme al mio produttore, abbiamo anche deciso di mantenere una serie di suoni che avevo registrato in camera, assicurando così continuità al momento in cui ha preso forma".