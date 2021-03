Si è vaccinato il Paziente Zero. Guarda.

Il settantenne musicista romano Renato Zero ha ricevuto la sua dose di vaccino per il Coronavirus e ha voluto condividere lo 'storico' momento con i propri follower sui suoi social network.

A commento dell'immagine che lo ritrae, cappelletto di lana nero in testa e occhiali tondi seduto in poltrona, preso in cura dall'operatore sanitario siringa in mano, Renato ha scritto: "Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!"