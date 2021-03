Alessandro Bono, esce un libro biografico

“Alessandro Bono – Il rocker gentile” è un volume che racconta in modo dettagliatissimo la vicenda umana ed artistica di Alessandro Bono: rocker scomparso troppo presto, a soli trent'anni, dopo aver pubblicato tre album.



Il volume è stato scritto dal critico musicale e storico della canzone Andrea Pedrinelli, già biografo ufficiale di Enzo Jannacci, studioso di Giorgio Gaber, collaboratore dei Pooh e autore di volumi su Renato Zero, Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Ron. Ma è stato voluto dalla mamma di Alessandro Bono, Luisa Bono, che ha chiesto ad Andrea un lavoro minuzioso ed “enciclopedico”, 364 pagine, e ne ha prodotto integralmente la stampa, a colori e con moltissimi reperti iconografici tratti dal suo archivio, per lasciare di Alessandro ricordo e testimonianza: donando anche il volume a molte biblioteche nonché devolvendo ogni incasso (il libro viene venduto solo sul web e agli eventi per Alessandro) all’Anlaids per aiutare i bambini malati di Aids.



Nel libro, curato graficamente da Giuseppe Spada (il grafico di Mina), ci sono la biografia e la discografia di Alessandro, ma anche numerose testimonianze su di lui e la sua arte (una trentina di persone sono state intervistate appositamente, da Gino Paoli e Mario Lavezzi ai suoi discografici e musicisti), nonché tutti i testi inediti, e i disegni inediti, lasciati da Alessandro nell’archivio della madre.