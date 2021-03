Emma Marrone, dopo "X Factor" una serie con Muccino

Le attività extra musicali della cantante salentina proseguono, dopo la partecipazione come giudice a "X Factor", con una nuova esperienza come attrice. Sempre con Gabriele Muccino, dopo aver recitato nel suo ultimo film "Gli anni più belli": lì Emma Marrone interpretava il personaggio di Anna, tra i tanti che ruotavano intorno ai protagonisti, Giulio (interpretato da Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo (Kim Rossi Stuart) e Riccardo (Claudio Santamaria). Il nome della cantante fa ora parte dell'elenco degli attori che compariranno in "A casa tutti bene - La serie", reboot dell'omonimo film di Muccino del 2018. Il cast comprende i nomi di Laura Morante, Francesco Acquaroli, Laura Adriani, Valerio Aprea, Euridice Axen, Federico Ielapi e Milena Mancini, tra gli altri.

Emma interpreterà il personaggio di Luana, che nel film era interpretato da Giulia Michelini. Le riprese cominceranno il 15 marzo a Roma, dove continueranno fino all'estate. La serie dovrebbe arrivare su Sky entro la fine dell'anno.



Non è dato sapere al momento se Emma Marrone tornerà a sedere dietro al bancone dei giudici del talent show di SkyUno. Certo è che l'edizione numero 15 di "X Factor" non sarà condotta da Alessandro Cattelan (prossimo a sbarcare su Rai1), che ha dato l'addio alla piattaforma lo scorso 10 dicembre durante la finale dell'ultima edizione, vinta dalla 17enne Casadilego.

L'ultimo album in studio di Emma Marrone, "Fortuna", risale al 2019, due anni fa. A gennaio ha pubblicato il singolo "Pezzo di cuore", interpretato con Alessandra Amoroso, come lei ex vincitrice di "Amici".