Fedez: "Ho chiesto a Calcutta se gli fosse piaciuta l'esibizione a Sanremo e..."

Cosa avrà pensato Calcutta ascoltando Francesca Michielin e Fedez cantare la sua "Del verde" al Festival di Sanremo 2021, ieri sera? Il cantautore di Latina, emblema della nuova scena cantautorale italiana, quella del giro it pop, è stato omaggiato all'Ariston dall'ex vincitrice di "X Factor" e dal rapper milanese sulle note di una delle sue canzoni più note, inclusa nell'album "Mainstream" del 2015, inserita in un medley che comprendeva anche "Le cose che abbiamo in comune" di Daniele Silvestri, "Fiumi di parole" dei Jalisse, "Felicità" di Al Bano e Romina e "Non amarmi" di Aleandro Baldi e Francesca Alotta.

La reazione di Calcutta, personaggio a tutto tondo notoriamente schivo e refrattario, l'ha raccontata Fedez in una storia pubblicata sul suo account Instagram ufficiale: "Ho chiamato Calcutta per chiedergli se gli fosse piaciuta l'esibizione e mi ha risposto che praticamente ha attaccato il forno microonde e la lavastoviglie insieme e gli è saltata la corrente mentre cantavamo".

Sia Francesca Michielin che Fedez sono vecchie conoscenze di Calcutta. La prima ha inciso in passato più di una canzone scritta per lei da Calcutta, compresa la hit "Io non abito al mare". La cantautrice veneta ricambiò il favore partecipando alle registrazioni di "Evergreen", l'album della conferma di Calcutta dopo il successo di "Mainstream", come corista. Nell'estate del 2018 i due duettarono insieme sulle note proprio di "Del verde" in occasione del concerto tenuto dal cantautore all'Arena di Verona.Calcutta nel 2017 firmò anche due brani di "Comunisti col Rolex", l'album congiunto di Fedez e J-Ax.