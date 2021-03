In mezzo alla pletora quotidiana di video pubblicati e relative condivisioni, quasi rischiava di sfuggire una segnalazione che, invece, merita la visione perché porterà un sorriso.

In occasione della cerimonia che il magazine W tiene ogni anno per celebrare il numero dedicato alle sue Best Performances, una quantità di celebrità ha contribuito all’evento con una breve esibizione originale. Tra tutte, si è decisamente distinto George Clooney, che ha scelto l’arena musicale come tema della sua improvvisazione.

L’attore, evidentemente in buona sintonia con l’attualità del pop, ha optato per la lettura del testo della prima canzone che i BTS sono riusciti a piazzare al numero uno in classifica americana, “Dynamite” E, con piglio degno di Vittorio Gassman, Clooney ha spaccato. Fin dall’incipit della sua breve recita, quando comparendo in camera con barba d’ordinanza e in elegante giacca scura, ha esordito così: “Salve, sono Brad Pitt e vi leggerò ‘Dynamite’ dei BTS”.

Il punto esatto del video in bianco e nero diretto da Lynn Hirschberg in cui l’impassibile George fa delle liriche dei BTS un pezzo d’arte è il minuto 11 e 44 secondi: