Sanremo 2021, Annalisa, in vetta alla classifica: "Ho dormito due ore". VIDEO.

Annalisa è felice ed emozionata allo stesso tempo. Con la sua "Dieci" si trova prima in vetta alla classifica del primo girone di Big (ieri sera si sono esibiti in 13 su 26) grazie al volto del giuria demoscopica. Ci siamo fatti raccontare in video le sue sensazioni. "Sono molto contenta, non mi aspettavo di iniziare così, con il botto. Questo non perché non abbia fiducia nelle mie capacità, ma perché semplicemente non me lo sarei mai immaginato - racconta la cantante ligure - La performance nella prima serata mi ha regalato una grande iniezione di fiducia, permettendomi di affrontare la settimana con ancora più convinzione ed energia. La botta di adrenalina si è fatta sentire: la notte dopo la performance ho dormito giusto due ore.

Questo è un Festival in cui siamo davvero in tanti, è una partenza fantastica che però non deve far perdere la mira: ora l’obiettivo è tenere sempre alta l’asticella, facendo sempre meglio. .L’impatto con il palco è stato pazzesco, forte. Nel backstage, prima di esibirmi, ero da sola. Si intravvedono da distante altri colleghi, ci si saluta, ma si è soli".