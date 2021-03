Sanremo 2021, stasera si comincia

Amadeus: "Abbiamo tenuto conto dell'impatto che le canzoni hanno esercitato sulla Commissione, non in particolare delle parole dei testi".

Matilda De Angelis: "La musica nella mia vita ha sempre avuto un posto speciale, e sei anni fa ho trovato nella recitazione un'altra passione equivalente. Al Festival partecipo stasera, e canterò. Mi piacciono molti artisti italiani, da Lucio Dalla ai Tiromancino agli Afterhours a Madame; i Tre Allegri Ragazzi Morti hanno segnato la mia adolescenza. Su un'isola deserta porterei un disco di Bon Iver per rilassarmi, un disco di Lucio Dalla per ricordarmi Bologna e un disco di Harry Belafonte perché mi chiamo Matilda come una sua canzone".

Amadeus: "Abbiamo solo deciso di non mettere due donne nella stessa serata e i due finalisti provenienti da Area Sanremo nella stessa serata. Per il resto nessuna logica particolare".

Come sono stati suddivisi i Giovani per le due serate?

