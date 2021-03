Silvia Mezzanotte duetta con Ugo Mazzei

Il cantautore siciliano Ugo Mazzei (sei album in attivo per l'etichetta Interbeat) collabora con Silvia Mezzanotte, già voce dei Matia Bazar, in "Poesia per una rosa". Il progetto, ideato da Luigi Pergiovanni, è corredato anche da un video, che potete vedere qui sotto.

“Conosco e apprezzo Ugo da molti anni. In lui riconosco grande spessore cantautorale e la volontà di non trascendere mai la sua naturale eleganza di uomo e di artista. Luigi Piergiovanni mi ha chiesto di duettare con lui senza svelarmi il brano scelto... ho sperato che fosse 'Poesia per una rosa', uno dei brani di Ugo nei quali mi sono più volte specchiata, riconoscendola molto vicina al mio essere tra melodia, parole e sentimento... Quando ho scoperto che si trattava proprio di quella canzone, è stato tutto molto facile, perché nell'intreccio delle nostre voci ho percepito una grande intesa, non solo vocale, ma soprattutto d'anime".