Vasco Rossi, sui social un omaggio a Massimo Riva

Il 27 febbraio Massimo Riva avrebbe compiuto 58 anni: l’artista, che nel 1980 insieme a Maurizio Solieri e Guido Elmi diede vita alla Steve Rogers Band, lo storica backing band di Vasco Rossi, è stato ricordato dal cantante di “Vita spericolata” con un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali.

“Buon Kompleanno Massimo, sei sempre con noi”, sono le parole che Rossi ha scelto per accompagnare una clip da vivo di “Vivere” - brano originariamente incluso nell’album del 1993 “Gli spari sopra” firmato da Vasco con Tullio Ferro e lo stesso chitarrista - che lo vede sul palco insieme a Riva.

Massimo Riva nacque a Bologna nel ‘63: cresciuto a Zocca, l’artista conobbe Vasco quando aveva appena dodici anni presso Punto Radio, la radio libera fondata dallo stesso cantante. Accanto alla sua carriera con Rossi, che lo vide al fianco del Blasco tra il 1978 e il 1987 e tra il 1995 e il 1999, l’anno della sua scomparsa, l’artista ha pubblicato tre album come solista - l’ultimo dei quali, “Comandante Space”, è uscito postumo nel 2000 - e collaborato con, tra gli altri, Enrico Ruggeri (su “Pellerossa”, insieme a Luigi Schiavone), Elio e le Storie Tese (come voce narrante in “Italyan, Rum Casusu Çikti”), Graziano Romani e Sabrina Salerno, per la quale produsse l’album del 1996 “Maschio dove sei”.