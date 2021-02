Mikkey Dee ricorda la lite in concerto con Lemmy Kilmister

Il batterista degli Scorpions Mikkey Dee che ha militato a lungo nei Motorhead ha ricordato ai microfoni del podcast Drum for the Song il peggior concerto in assoluto della band di Lemmy Kilmister.

Purtroppo quel live non è coinciso con una ospitata occasionale di poco conto, bensì in un festival che vedeva i Motorhead quali headliner della manifestazione. Accadde il 14 agosto 2011 nella cittadina di Walton-on-Trent, in Inghilterra, Bloodstock il nome dell'evento. Successe che sul palco Mikkey e Lemmy, a cui era stato consigliato di cancellare lo spettacolo perché soffriva di un forte raffreddore, vennero alle mani.

Questo il ricordo di Mikkey: "Lemmy era malato. Aveva un raffreddore assolutamente normale, niente di pericoloso, ma stava male come un cane. Aveva la febbre; riusciva a malapena a parlare; era di cattivo umore. (...) Gli dissi, 'Lemmy, dobbiamo annullarlo. Non puoi fare questo spettacolo.' Lui insistì per farlo."

Le cose iniziarono ad andare storte sin dall'inizio. Dice ancora Dee: "Durante una canzone... si voltò e disse, 'Mikkey, figlio di puttana, mi stai uccidendo! Rallenta, cazzo!' Io suonai ogni brano più lentamente di quanto abbia mai fatto per Lemmy. (...) Era davvero arrabbiato con me."



Durante una pausa del concerto mentre il chitarrista Phil Campbell cambiava strumento, Lemmy si avvicinò a Dee e gli ridisse che lo stava "uccidendo" poiché stava suonando troppo veloce. "Io avevo un secchio del ghiaccio dove tenevo un asciugamano, presi l'asciugamano e glielo tirai in faccia, con il ghiaccio e tutto le altre cose, gli dissi di andare a farsi fottere e me ne andai dal palco." Mikkey era infuriato e voleva lasciare il festival, Lemmy e Campbell continuarono a suonare, apparentemente ignari dell'assenza di Dee alla batteria. Qualcuno lo convinse a tornare on stage: “Sono salito sul palco e abbiamo finito lo spettacolo, ma fu orrendo, fu terribile. Lanciavo le bacchette a Lemmy. Gli lanciavo gli asciugamani. Mi urlò contro per tutto il concerto. È stato semplicemente terribile. Era un [concerto] molto, molto importante."

Per chiudere l'argomento ha aggiunto che è stato "bello" tornare a Bloodstock (nel 2019, ndr) con gli Scorpions dopo la morte di Lemmy, nel dicembre 2015, che ha posto fine ai Motorhead. "Vi abbiamo fatto un concerto incredibile. Alla conferenza stampa dissi, 'Posso solo scusarmi per quello che abbiamo fatto nel 2011'".