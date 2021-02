Daft Punk: stream e vendite in crescita dopo l'annuncio dello scioglimento

Stando a quanto riportato dall’edizione statunitense della rivista “Rolling Stone”, che riprende i dati elaborati da Alpha Data - società un tempo conosciuta come BuzzAngle, in collaborazione con la quale la testata americana compila le classifiche di vendite - lo scorso 22 febbraio, quando i Daft Punk hanno annunciato il loro ritiro dalle scene con un con un video intitolato “Epilogue”, la fruizione dei brani del duo francese di musica elettronica sulle piattaforme di streaming musicali ha visto un impennata del 500% rispetto al giorno precedente l’annuncio dello scioglimento.

Le vendite delle canzoni del progetto di Thomas Bangalter e Guy de Homem-Christo, invece, sono aumentate dell'1.335% e le vendite degli album digitali sono aumentate del 2.650%.

Tra i lavori discografici dei Daft Punk il più ascoltato è risultato essere “Discovery”, disco originariamente dato alle stampe dal duo attivo dai primi anni Novanta nel 2001 e contenente alcune hit come “One more time” e “Harder, better, faster, stronger”. Lunedì scorso, giorno in cui è stata data la notizia del ritiro del gruppo, l’album ha registrato oltre 1,5 milioni di stream, con un incremento degli ascolti del 429% rispetto al giorno precedente e ha conosciuto un aumento nelle vendite digitali di oltre l’8000%.

Le altre prove sulle lunga distanza dei Daft Punk che il 22 febbraio sono tornate d’attualità sulle piattaforme di streaming sono state il quarto e ultimo album del duo, pubblicato nel 2013, “Random access memories” - che ha visto un aumento degli stream del 600% - il primo disco di Thomas Bangalter e Guy de Homem-Christo del 1997 intitolato “Homework” (con un aumento del 714%). L’album dal vivo del 2007 “Alive” e la colonna sonora del film “Tron: Legacy”, composta dai Daft Punk, hanno registrato rispettivamente un aumento del 294% e del 360%.

Tra le canzoni del duo più riprodotte in streaming il giorno dell’annuncio del suo ritiro sono state: “Get lucy”, brano firmato insieme a Nile Rodgers e Pharrell Williams e tratto da “Random access memories” che ha visto un aumento del 180% degli stream, “One more time” (con un aumento del 368%), “Harder, better, faster, stronger” (418%), “Around the world” (+ 381%) e "Instant crush” (392%).

Stando a quanto riportato dal colosso svedese dello streaming musicale Spotify e ripreso dall’edizione americana di “Rolling Stone”, il 22 febbraio quasi mezzo milione di persone (459.334) hanno ascoltato in streaming la musica dei Daft Punk per la prima volta.