Dellai: ecco "Io sono Luca" dal vivo per Rockol. Video

"Io sono Luca” è il titolo del brano con cui i Dellai - progetto fondato dai fratelli Luca e Matteo Dellai - sono in gara al Festival di Sanremo 2021 nella categoria “Nuove proposte”, dopo aver vinto Area Sanremo ed essere stati selezionati dalla commissione Rai.

Luca e Matteo hanno registrato una versione dal vivo per Rockol del brano, uscito lo scorso 4 dicembre. Ecco il video:

A proposito della canzone, originariamente intitolata “Castelli di carte”, Matteo Dellai ha spiegato. “Tutti siamo Luca. Tutti siamo caduti e abbiamo imparato a planare per non cadere ogni volta, ci siamo sentiti sbagliati e non adatti: insomma, abbiamo dovuto tutti fare i conti con una vita che spesso ci ha insegnato che la realtà può essere più dura di quella che potevamo immaginare, e ci ha trovato impreparati, mostrando che la vita è proprio dietro a queste esperienze”.

"Io sono Luca” è accompagnato da un videoclip, la cui storia originale è diretta dal team di Creativite e che ha per protagonisti gli stessi Dellai, uscito lo scorso 17 febbraio. Nel filmato - riportato più avanti - si vede Luca vivere la sua vita da sempre all’interno di un carrello della spesa spinto dal fratello gemello Matteo. Il suo unico sogno, nato da piccolo dopo aver visto una pubblicità, è quello di trasformare il carrello con l’aiuto del fratello in un aereo per poter volare e sentirsi finalmente libero.

“Ma se quel carrello viene spinto da qualcuno - ha spiegato Matteo Dellai - in questo caso da un fratello, ecco che non si è più soli, non ci si sente più soli, c’è qualcuno con te che ti sostiene e sopporta le tue paure e ti aiuta a superare gli ostacoli che si vivono quotidianamente”.