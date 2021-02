Brutta avventura per il cantante dei Killers: un incidente in bici che richiederà un'operazione alla spalla e 6 settimane di prognosi e operazione in vista.

Ha raccontato il cantante

Sono volato oltre il manubrio della mia bici. Andrò sotto i ferri tra un paio di settimane per rimediare e rimettere a posto la spalla.

Flowers ha raccontato di avere problemi precedenti alle spalli, per cui ha già subito dei trattamenti di decompressione. L'incidente mette ulteriormente in forse le date della band per maggio e giugno in Inghilterra, già rese problematice dalla pandemia.

Ma la band sta già lavorando al nuovo disco: "Ho scritto una canzone di sette minuti che ha come protagonista un tecnico delle slot machine che ha una dipendenza dal gioco d'azzardo".