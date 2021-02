Thomas Cheval, il nuovo singolo è "Posacenere"

Classe 1997, italo francese, Thomas Cheval è cantautore, pianista e arrangiatore.

Nel 2015, appena diciassettenne è finalista nel team Noemi a "The Voice"; pubblica un EP eponimo, dal quale vengono tratti due singoli: "Allons danser", canzone bilingue (strofe in italiano ed inciso in francese) scritta da Axel Pani, il nipote di Mina, e "Nel buio", scritta da Nicolò Fragile.

Nel 2016 vince il contest "Feeling The Street" con l'inedito "And so it ends". In seguito a questa vittoria parte per una tournée in Australia che lo porterà a registrare negli Studios 301 di Sidney il brano "Limit is the sky" prodotto da Jason Kerrison.

Nel 2017 pubblica il singolo “La vita che aspetti”.

Nel 2019 esce il singolo "Io".

Nel 2020 inizia la collaborazione con The Biplano Team (Marco Mengoni, Zero Assoluto) e Marco Mantovani (Elenoir, Wepro); esce il singolo "Baguette".



Partecipa alle selezzioni per la categoria Giovani del Festival di Sanremo 2021 con "Acqua minerale", ma non accede alla finale.

Nel febbraio 2021 Thomas Cheval pubblica il nuovo singolo “Posacenere”, un brano che mescola elettronica a strumenti analogici, che rimanda al glam pop di Marc Bolan e David Bowie.