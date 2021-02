The Weeknd sarà al Super Bowl con Ariana Grande?

Manca sempre meno all'attesissima esibizione di The Weeknd all'halftime show del Super Bowl 2021, in programma domenica 7 febbraio al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida. Pochi giorni prima della performance, l'artista ha rilasciato un'intervista a NFL Network nella quale (tra le altre cose) ha smentito le voci sulla presenza di special guest sul palco insieme a lui. "Non ci saranno ospiti", ha dichiarato Abel, spiegando anche che non ci sarebbe spazio per loro nella narrativa dello show che ha pensato per questa importantissima occasione.

Nelle scorse settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci su una presunta partecipazione di Ariana Grande. Le ipotesi a riguardo avevano iniziato a circolare dopo che The Weeknd aveva annunciato l'uscita del greatest hits "The Highlights". Tra le tracce presenti nel disco - uscito il 5 febbraio - c'è anche "Love Me Harder", singolo collaborativo realizzato dai due artisti nel 2014.

In meno di un decennio, The Weeknd, ha raggiunto la platea mondiale, ricevendo tantissimi premi e diventando l’artista più ascoltato in tutto il mondo su Spotify, recentemente è stato nominato come una delle persone più influenti del 2020 secondo il Time Magazine. Il singolo “Blinding Lights” è al terzo posto della Spotify Daily Global Chart e, insieme a “Save your tears”, è nella Top 5 Spotify Global Chart. E' stato annunciato anche il tour mondiale After Hours World Tour di The Weeknd, che farà tappa a. Milano il 1° novembre 2022 al Mediolanum Forum.