Maynard James Keenan ha avuto il Covid per la seconda volta (e non ne è ancora uscito)

Il frontman dei Tool Maynard James Keenan si sta riprendendo, con difficoltà, dal suo secondo incontro con il Coronavirus. Keenan aveva contratto una prima volta il Covid-19 nel mese di febbraio 2020 mentre era in tour con la sua band in Australia e Nuova Zelanda. Gli strascichi del virus si sono protratti per molti mesi, sotto forma di problemi polmonari e forti attacchi di tosse a cadenza quotidiana.

Per sfortuna sua, Keenan ha contratto una seconda volta il Coronavirus e questa è stata ancora più straziante della prima, come da lui dichiarato in una intervista rilasciata al programma di Strombo di Apple Music: “Terribile, bruttissimo. Non riuscivo a respirare. Riuscivo a malapena a mettere insieme due parole prima di cedere a un attacco di tosse. Ha finito per trasformarsi anche in una specie di polmonite."

All'inizio dello scorso mese di dicembre il musicista statunitense era finito al pronto soccorso, questo il suo racconto: "In ospedale mi dissero, 'Ok, possiamo tenerti qui, ma ci sono altre dodici persone per un letto e un respiratore, cosa vuoi fare?' Non c'è niente che tu possa fare se non curare il sintomo, con una vera medicina per la tosse, non con la merda da banco come l'inalatore e gli antibiotici per combattere la polmonite".

Data la sua penosa esperienza che non si è ancora conclusa, Keenan non ha avuto parole tenere nei confronti di quei suoi connazionali che se ne fregano intenzionalmente dei protocolli dettati dagli organi preposti a gestire la pandemia. "So quello che ho passato e quello che sto passando, quindi il mio consiglio e di prenderli sul serio, ma sento che cadrà nel vuoto. Sarà solo una dichiarazione polarizzata e politicizzata, quindi inutile. In tal caso, mi preoccuperò di tenere al sicuro solo la mia famiglia e i miei amici".