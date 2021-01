Fedez ha postato sui social un frammento della sua canzone per Sanremo 2021?

E’ giallo su un frammento video che sta facendo il giro dei social da qualche ora a questa parte: la clip, ora rimossa, ritrae Fedez intento a cantare un brano mai sentito prima in uno studio. Sullo sfondo si vedono chiaramente suo figlio Leone e la sua famiglia.

Nulla di male, se non fosse che nelle Instagram Stories di oggi Federico Lucia ha postato una serie di clip mute che lo ritraggono impegnato - insieme a Francesca Michielin - in uno studio di Milano nelle prove del suo brano per Sanremo. I video postati dal cantante - identici per contesto e abbigliamento dei protagonisti - sono muti per un’ovvia ragione.

Nel regolamento dell’edizione 2021 del Festival della Canzone Italiana (consultabile a questo indirizzo), a pagina 8 si legge:

“Eccezion fatta unicamente per le Canzoni d’Autore, tutte le canzoni dovranno essere ‘nuove’. Le 26 canzoni interpretate-eseguite dagli Artisti della Sezione CAMPIONI dovranno essere nuove al momento dell’iscrizione a SANREMO 2021 e rimanere tali sino alla loro prima esecuzione nel corso del Festival”

Nel paragrafo successivo il regolamento specifica:

“E’ considerata nuova, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, la canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario (fatte salve per quest’ultimo eventuali iniziative editoriali debitamente autorizzate) non sia già stata fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata in tutto o in parte dal vivo ovvero in versione registrata alla presenza di pubblico presente o lontano”

Il leak potrebbe essere del tutto accidentale: la clip “sonorizzata” potrebbe essere sfuggita per errore - infatti, al momento, quelle presenti nelle stories sono tutte mute - e rimossa poco dopo. Fedez conta 11 milioni di follower e qualcuno potrebbe averla scaricata, uploadata in autonomia e ricondivisa.

Si tratta evidentememte di diffusione non volontaria parziale - molto parziale: la clip incriminata dura meno di 10 secondi, e la qualità audio non è decisamente delle migliori.

Aggiornamento, ore 21.00: in relazione al presunto leak del brano “Chiamami per nome” di Fedez e Francesca Michielin la Rai e la direzione artistica del Festival di Sanremo si sono attivate “per le verifiche del caso” riservandosi di “procedere nei prossimi giorni”. Lo si apprende dall’agenzia ANSA, che ricorda come “i pezzi in gara a Sanremo devono essere inediti”.