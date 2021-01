Pet Shop Boys, esce in DVD e doppio CD “Discovery: Live in Rio 1994”

I Pet Shop Boys hanno annunciato, per il prossimo 30 aprile, l’uscita del DVD e doppio CD “Discovery: Live in Rio 1994”, registrato verso la fine del loro 'Discovery' tour negli ultimi mesi del 1994 che si dipanò tra Singapore, Australia e America Latina.

Il film del concerto in precedenza era disponibile solo in VHS, questa è la prima volta che il live è reperibile su DVD e in CD. L'esibizione venne filmata dal regista brasiliano Roberto Berliner con uno staff televisivo locale nel dicembre 1994 nel primo concerto in Brasile del duo britannico composto da Neil Tennant e Chris Lowe.

Il DVD e i CD documentano uno show diverso rispetto ai precedenti tour del 1989 e del 1991. In seguito alla pubblicazione dei loro due album “Very” e “Disco” i Pet Shop Boys focalizzarono il loro set per la maggior parte su canzoni energiche con un mood gioioso, prendendo ispirazione dalle visite nel club house underground di New York, il Sound Factory Bar. “Discovery” vede sul palco i Pet Shop Boys con quattro ballerini, la corista Katie Kissoon e due percussionisti latini.

All'epoca il tastierista Chris Lowe dichiarò: “Siamo molto più spiriti liberi in questo tour. Non è uno show del tutto coreografato ed esercitato. Suppongo sia molto più rock and roll come atteggiamento. Riesci ad esprimere te stesso. (Ride). E toglierti i vestiti”. Mentre il cantante Neil Tennant aggiunse: “le altre volte eravamo distanti dal pubblico per convenzioni teatrali. Questa volta siamo noi stessi sul palco.”

Dentro il cofanetto è contenuto un nuovo booklet, con fotografie del tour, interviste e un diario compilato durante il tour da Neil Tennant.

DVD

1 Tonight is forever (1.59)

2 I wouldn’t normally do this kind of thing (3.46)

3 Always on my mind (4.14)

4 Domino dancing (3.54)

5 To speak is a sin (4.59)

6 One in a million/Mr Vain (4.46)

7 Paninaro (4.27)

8 Rent (3.10)

9 Suburbia (3.11)

10 King’s cross (5.00)

11 So hard (4.03)

12 Left to my own devices/Rhythm of the night (5.59)

13 Absolutely Fabulous (3.51)

14 Liberation (4.09)

15 West End girls (4.38)

16 Can you forgive her? (3.56)

17 Girls and boys (4.55)

18 It’s a sin/I will survive (6.48)

19 Go West (5.11)

20 Go West (Reprise) (4.46)

21 Being boring (5.24)

CD1

1 Tonight is forever (1.59)

2 I wouldn’t normally do this kind of thing (3.46)

3 Always on my mind (4.14)

4 Domino dancing (3.54)

5 To speak is a sin (4.59)

6 One in a million/Mr Vain (4.46)

7 Paninaro (4.27)

8 Rent (3.10)

9 Suburbia (3.11)

10 King’s Cross (5.00)

11 So hard (4.03)

CD2

1 Left to my own devices/Rhythm of the night (5.59)

2 Absolutely Fabulous (3.51)

3 Liberation (4.09)

4 West End girls (4.38)

5 Can you forgive her? (3.56)

6 Girls and boys (4.55)

7 It’s a sin/I will survive (6.48)

8 Go West (5.11)

9 Go West (Reprise) (4.46)

10 Being boring (5.24)