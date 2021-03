U2, "The Joshua Tree": "Mothers of the disappeared"

"Mothers of the Disappeared" è una ballata dai toni sulfurei e cupi che commemora le madri di tutti i ragazzi rapiti e uccisi dalla giunta militare in America latina, i cosiddetti “desaparecidos”. Le uccisioni e le sparizioni dei corpi risalgono agli anni Settanta, ai tempi della “guerra sporca”, e non sono mai state chiarite dal governo. Le madri, di cui Bono esalta il coraggio, si riuniscono ogni giovedì a Plaza de Mayo, nel cuore di Buenos Aires, dove sfilando recando in testa dei fazzoletti bianchi e percorrendola in senso circolare in segno di protesta contro un governo che ha massacrato intere famiglie senza mai fornire alcuna spiegazione.

La notte è sospesa

Come un prigioniero

Distesa tra il nero e il blu

Sentiamo i battiti dei loro cuori tra gli alberi

I nostri figli sono nudi dietro quel muro

Le nostre figlie piangono

Vediamo le lacrime nella pioggia battente.

Il testo di questo articolo è tratto da "Il fuoco indimenticabile - 40 anni di U2: gli album, le canzoni, la storia", di Andrea Cerasi, (C) 2020 Lit Edizioni s.a.s. Per gentile concessione.