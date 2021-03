U2, "The Joshua Tree": "One tree hill"

"One Tree Hill" è un brano emozionante dai ricami soul dedicato alla memoria di Greg Carroll, un ragazzo maori che faceva parte dello staff della band, conosciuto in Nuova Zelanda durante il "The Unforgettable Fire Tour". Purtroppo il giovane Carroll, coetaneo dei musicisti, morì il 10 luglio 1986 a Dublino, mentre stava facendo una commissione per Bono in sella alla sua Harley Davidson. Gli archi sono suonati dagli ospiti The Armin Family. il tramonto simboleggia la morte, una luna splendente veglia la collina di One Tree, dove giace la tomba del povero Carroll. Il ragazzo proveniva proprio da Aukland, in un quartiere ai

piedi di One Tree Hill, dove un grandissimo pino dominava, fino al 2000, anno in cui è stato tagliato, sull’intera vallata.

Tu corri come un fiume verso il mare

Nel mondo un cuore di tenebre, una zona di fuoco

Dove i poeti parlano dei loro cuori

Poi versano sangue per averlo fatto

Jara cantava che la sua poesia

Era un’arma nelle mani dell’amore

E tu lo sai che il suo sangue

Scorre ancora a terra come un fiume

Victor Jara era un poeta cileno che fu imprigionato dal governo e accusato di essere nemico dello stato. Proprio con l’accusa di essere dissidente politico fu torturato e ucciso. Bono ha sempre adorato le poesie di Jara e allora coglie l’occasione per citarlo apertamente, recitando questo verso d’amore nei confronti dell’amico Greg Carroll.

Non credo in rose dipinte o cuori che sanguinano

Finché le pallottole violentano le notti dei poveracci

Ti vedrò ancora, quando la luna diventerà rossa

E le stelle cadranno dal cielo su One Tree Hill

Lui aveva la cura, poi smarrì la via

Solitamente era sveglio

Per scacciare i sogni che faceva

E voleva credere nelle mani dell’amore

Il testo di questo articolo è tratto da "Il fuoco indimenticabile - 40 anni di U2: gli album, le canzoni, la storia", di Andrea Cerasi, (C) 2020 Lit Edizioni s.a.s. Per gentile concessione.