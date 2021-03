U2, "The Joshua Tree": "Trip through your wires"

"Trip Through Your Wires" è un rock’n’roll desertico farcito di blues, dove Bono suona l’armonica ed elogia il fascino femminile. L’uomo trova conforto nell’amore di questa donna dalla doppia anima.

Angelo o diavolo

Ero assetato

E tu mi hai bagnato le labbra

Tu accendi il mio desiderio

E inciampo nei tuoi lacci

L’uomo è stato salvato dalla donna, come un pellegrino sperduto nel deserto, senza cibo o acqua, privo di forze e di speranza. Le donne quindi sono metafora di salvezza. Infine giunge la pioggia a dissetare la vegetazione e la gola del protagonista.

Ero spezzato e fuori forma

Ero nudo e le mie labbra erano asciutte

La gola secca come ruggine

Tu mi hai dato riparo

Dal calore e dalla polvere

Ora non c’è più acqua nel pozzo

Un tuono scende dalla montagna

C’è una nuvola di pioggia in cielo



Che si staglia sul deserto

Giriamo intorno per esporci al freddo

Al ghiaccio eterno

Mentre il giorno supplica la notte di avere pietà

Il tuo sole così lucente non lascia ombre

Ma solo segni scolpiti nella roccia

Sulla faccia della terra

La luna è alta su One Tree Hill

E il sole tramonta sui tuoi occhi

Il testo di questo articolo è tratto da "Il fuoco indimenticabile - 40 anni di U2: gli album, le canzoni, la storia", di Andrea Cerasi, (C) 2020 Lit Edizioni s.a.s. Per gentile concessione.