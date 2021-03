U2, "The Joshua Tree": "In God's country"

"In God’s Country" è l’emblema del deserto, qui esaminato in un contesto intimo, come di aridità sentimentale. Inizialmente pensato come un brano folk dedicato all’Irlanda, seguendo il concept del disco invece viene trasformato dal vocalist in un rock

dal mood spirituale, ricco di sfumature sonore, che racconta appunto delle infinte distese di sabbia.

Il sonno arriva come una droga nel paese di Dio

Occhi tristi e croci piegate nel paese di Dio

Le varie tappe in pullman, per andare a suonare da città in città, sono snervanti, e duranti quei viaggi Bono si addormenta spesso pensando alla sua Irlanda. Il ritornello indica il forte sonno che colpisce il musicista, un sonno dovuto anche al sole che picchia forte tutto il giorno, lì nelle terre di Dio, essendo il popolo americano molto religioso.

Accendimi, con un pugno faremo un buco nella notte

Ogni giorno i sognatori muoiono

Per vedere cosa c’è dall’altra parte

Lei è la libertà e viene a salvarmi

Fede e speranza le sue vanità

L’oro è il suo più grande regalo

Fiamma scoperta

Io resto con i figli di Caino

Bruciati dal fuoco dell’amore

La notte è incarnata dal silenzio del deserto, la fede e la speranza sono rettili nascosti sotto le rocce, questi territori sono ricchi giacimenti di oro che hanno dato da mangiare ai cittadini locali.

In lontananza lei mi vede arrivare

La stavo chiamando

Agitato e dolorante tu mi rimettesti insieme

Avevo freddo e tu mi hai vestito

Ero giù e tu mi hai sollevato

Il testo di questo articolo è tratto da "Il fuoco indimenticabile - 40 anni di U2: gli album, le canzoni, la storia", di Andrea Cerasi, (C) 2020 Lit Edizioni s.a.s. Per gentile concessione.