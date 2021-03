U2, "The Joshua Tree": "Red Hill mining town"

Scritta dal Clayton, "Red Hill Mining Town" discute sulla drammatica situazione delle miniere inglesi, dove molti operai hanno perso il lavoro a causa delle scriteriate leggi promosse da Margaret Thatcher. I minatori sono in sciopero, le condizioni alle quali sono costretti a lavorare sono assurde, con turni di lavoro massacranti e senza sicurezza. In Uk, negli anni Ottanta, c’è il picco di disoccupazione nel settore minerario.

Aspettiamo nella città mineraria di Red Hill

Mentre le luci scendono

Io tengo duro

Non mi resta che aggrapparmi a te

Il bicchiere è rotto, la bottiglia terminata

L’amore è freddo nelle caverne

Al buio abbiamo paura e siamo feriti

Posso perdere me stesso

Ma non posso vivere senza di te

I minatori sono lasciati al buio, metafora di incertezze e di disoccupazione, e aspettano una soluzione definitiva per vivere sereni con le proprie famiglie. Intanto la città di Red Hill è avvolta dal buio, bloccata dalla politica che ne fa chiudere la miniera.

Bruciamo la terra, incendiamo il cielo

Ci curviamo così in basso per arrivare in alto

La catena è sciolta

Aspettiamo che arrivi la notte

Ed ecco che arriva al galoppo

Mentre l’amore degenera

E le luci su Red Hill si spengono

Una curiosità: esiste un video di questo brano, uscito solo nel 2007 per la pubblicazione del ventennale del disco.

Cielo deserto

Sogna sotto un cielo deserto

I fiumi scorrono ma presto si asciugano

Stanotte abbiamo bisogno di nuovi sogni

Io ho sognato una rosa del deserto

Dal vestito ricamato con nastri e fiori

Che mi veniva incontro gridando come una sirena

Il testo di questo articolo è tratto da "Il fuoco indimenticabile - 40 anni di U2: gli album, le canzoni, la storia", di Andrea Cerasi, (C) 2020 Lit Edizioni s.a.s. Per gentile concessione.