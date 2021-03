U2, "The Joshua Tree": "Where the streets have no name"

Voglio correre

Voglio nascondermi

Voglio abbattere i muri che mi imprigionano

Voglio protendermi e toccare la fiamma

Dove le strade non hanno nome

Voglio sentire la luce del sole sul mio viso

Voglio veder scomparire le nubi di polvere

E ripararmi dalla pioggia avvelenata

Grazie a Amnesty International, Bono e sua moglie Ali visitano l’Etiopia; qui vivono i disagi e i terrori di una terra martoriata. Una sera, parlando con la sua amata, Bono riflette sulla sua città, Dublino, dove, in base a dove sia collocata una via, praticamente si riesce a capire lo stato sociale di una famiglia e l’appartenenza religiosa. Il discorso dei quartieri e dei sobborghi può essere esteso a tutte le città del mondo, e in questo contesto le strade descrivono un individuo. "Where the Streets Have No Name" è un inno all’uguaglianza, con una delle intro più belle mai realizzate. Tastiere e un giro di chitarra che sono pura magia, un sogno a occhi aperti.



Dove le strade non hanno nome

Le stiamo costruendo

L’amore sta bruciando e io devo andare lì

Ci andrò con te

È tutto quello che posso fare

Musica e testo richiamano un senso di libertà incredibile, un esodo da territori in conflitto, tempestati dalle bombe e divorati dal male. La terra promessa arriverà per tutti, lì dove le strade non hanno nome.

La città è sotto al diluvio

Il nostro amore diventa ruggine

Siamo sbattuti e sospinti dal vento

Come granelli di polvere

Ti mostrerò un luogo speciale

Sulla vallata deserta

Dove le strade non hanno nome

Ho scalato le più alte montagne

ho corso per i campi solo per stare con te

Ho strisciato e scalato le mura di questa città

Solo per stare con te



