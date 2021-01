Diagnosticato a Ryuichi Sakamoto un altro tumore

Al 69enne musicista giapponese Ryuichi Sakamoto è stato diagnosticato un cancro per la seconda volta in dieci anni, così riporta una nota pubblicata sul sito web. Sakamoto scrive che, mentre "la notizia è stata scoraggiante", il suo intervento chirurgico è stato un successo ed ora sarà sottoposto a ulteriori cure. "D'ora in poi, vivrò accanto con il cancro. Ma spero di fare musica ancora per un po'".

Nel 2014 venne diagnosticato a Sakamoto un cancro alla gola. Un anno più tardi disse che il trattamento lo aveva lasciato "in ottima forma". Negli ultimi anni, una raffica di ristampe e colonne sonore di film ha consolidato l'eredità del co-fondatore della Yellow Magic Orchestra. Nella nota di oggi, Sakamoto ammette che il suo ritmo di lavoro rallenterà, ma si è impegnato a fare ciò in suo potere con il progredire del trattamento.

Questo quanto scrive Sakamoto: "Ero sollevato dopo che il cancro alla gola che avevo nel 2014 è andato in remissione dopo sei anni.

Tuttavia, sfortunatamente, mi è stato diagnosticato di nuovo un cancro, questa volta il cancro è al retto. La notizia è stata sconsolante, ma grazie agli ottimi medici che ho incontrato, l'intervento che è stato un successo. Ora sono in cura. In mezzo alle travolgenti difficoltà che le istituzioni mediche e gli operatori sanitari devono affrontare durante questa pandemia senza precedenti, la sincerità con cui tutte le persone coinvolte si prendono cura dei propri pazienti è a dir poco ammirevole. Voglio esprimere la mia sincera gratitudine. A causa di queste circostanze, sarà difficile viaggiare per lavoro su lunghe distanze. Tuttavia, continuerò a lavorare il più possibile durante le cure. Potrebbero esserci casi in cui dovrò annullare il lavoro. Mi scuso sinceramente per gli eventuali disagi che ciò potrebbe arrecare a coloro che sono coinvolti nei progetti in corso. D'ora in poi vivrò con il cancro. Ma spero di fare musica ancora per un po'. Grazie mille a tutti per il vostro continuo supporto.".