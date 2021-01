La foto di Clemente Mastella con Lenny Kravitz spopola sui social con la crisi di governo

Lo scatto è vecchio di tre anni: risale all'estate del 2017. Ma è tornato prepotentemente a circolare sui social negli ultimi giorni. Non casualmente. La foto in questione è quella che ritrae Lenny Kravitz insieme a Clemente Mastella, sindaco di Benevento ed ex esponente della Democrazia Cristiana tornato al centro dell'attenzione questa settimana per aver preso posizione nella crisi di governo.

In quel momento in pausa dalle tournée, la voce di "Again" decise di passare del tempo in Italia, più precisamente a Capri, godendosi l'isola e l'atmosfera che si respira su di essa soprattutto nella bella stagione - almeno fino a prima del Covid... - tra discoteche all'aperto, locali e bagni di folla. La rockstar newyorkese passò pure una serata in uno dei club più frequentati di Capri, la taverna Anema e Core, vero e proprio regno della vita notturna dell'isola e quando i proprietari del locale, dopo averlo riconosciuto, gli chiesero se avesse voglia di salire sul palco e cantare un paio di canzoni, Kravitz non si tirò indietro. Ci sono foto che lo ritraggono insieme a Guido Lembo, il cantore delle notti capresi, e la sua band sul palco della taverna.

Ma la foto più celebre di quella vacanza è proprio quella che lo ritrae insieme all'ex guardasigilli. Mastella incontrò Lenny Kravitz proprio in una di quelle serate isolane e non mancò di farsi immortalare con la rockstar in un uno scatto, che già nel 2017 spopolò sui social tra ironia e sarcasmo. "Con un amico americano. Riconoscete chi è?", scrisse Mastella pubblicando lo scatto su Facebook. "Ma è vera o è un montaggio?", si domandarono in molti.

A rispondere alla domanda fu Mastella stesso, sui suoi canali social ufficiali: "Anche in vacanza non smetto mai di promuovere la mia città. Stavolta ho avuto la possibilità di farlo con un artista internazionale. La mia foto con Lenny Kravitz, scattata insieme a Capri, è stata condivisa dalla stampa nazionale, portando, ancora una volta, Benevento alla ribalta - scrisse l'ex esponente della Democrazia Cristiana - spero che dalle due cene conviviali che abbiamo condiviso con amici comuni possa un giorno nascere una collaborazione anche con gli eventi promossi nella nostra Benevento perché Lenny è autentico e rock, proprio come me... O io come lui? Ahahah".