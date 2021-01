Addio a Tim Bogert, il bassista aveva 76 anni

E' morto all'età di 76 anni a causa di un cancro nella giornata di ieri, 13 gennaio, Tim Bogert, bassista di Vanilla Fudge e Cactus, e poi facente parte del supergruppo Beck Bogert & Appice.

La notizia è stata condivisa sulla sua pagina Facebook dall'amico di lunga data ed ex compagno di band Carmine Appice che, tra le altre cose, scrive: “Tim ha introdotto un nuovo livello di virtuosismo nel suonare il basso nel rock. Nessuno suonava come Tim. Ha creato degli assoli che facevano impazzire il pubblico ogni volta che li suonava. E ne suonava uno diverso ogni sera. È stato l'ultimo dei leggendari bassisti degli anni '60. Amavo Tim come un fratello. Mi mancherà moltissimo. Mi mancherà chiamarlo, fare battute insieme, parlare di musica e ricordare i bei momenti che abbiamo passato insieme e come abbiamo creato inseme una musica incredibile.

Tim Bogert era il 27 agosto 1944 a New York. La storia dei Vanilla Fudge ha inizio nel 1967 quando il produttore e cantautore George "Shadow" Morton ascoltò la band - allora composta dal cantante-tastierista Mark Stein, il batterista Carmine Appice, il chitarrista Vinny Martell e il bassista Tim Bogert - eseguire la canzone che sarebbe diventata il loro marchio di fabbrica, la cover del successo delle Supremes del 1966 "You Keep Me Hangin 'On", all'Action House di Long Island. Il loro primo eponimo album pubblicato nel 1967 raggiunse il sesto posto in classifica. La band si sciolse nel 1970 quando Bogert e Appice formarono un'altra band, i Cactus. Nel 1972, i due si unirono al chitarrista Jeff Beck per formare il trio Beck, Bogert & Appice. Il loro eponimo ed unico album venne pubblicato nel 1973.