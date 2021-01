Ben Harper, guarda il video di ‘Black Beauty’

E’ stato reso disponibile oggi, martedì 12 gennaio, il video di “Black Beauty”, brano originale scritto da Ben Harper per il lungometraggio “Black Boys”, presentato sulla piattaforma streaming della NBC lo scorso mese di settembre.

“E’ stato un onore essere stato invitato a scrivere una canzone per questo documentario, così culturalmente vitale”, ha commentato il cantautore e chitarrista californiano: “Dopo aver visto 'Black Boys' e discusso approfonditamente con la regista Sonia Lowman, sono mi sono buttato immediatamente nella composizione di 'Black Beauty'. Sono della vecchia scuola, mi piace ancora riunire i musicisti in una stanza, quindi una produzione di questa scala durante una pandemia era impegnativa, per via della quarantena. Sono stato fortunato, perché gli incredibili musicisti del mio giro si sono impegnati nel diventare tecnico del suono e, grazie alla moderna tecnologia di registrazione e ad alcune session su FaceTime, sono stato in grado di lavorare facendo rimbalzare le tracce sul Web”.