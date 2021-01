Giuni Russo, la petizione supera le mille firme

Già nel 2008 l'Associazione Giuni Russo Arte l'aveva chiesto al Comune di Palermo, ma senza esito. Nei giorni scorsi la testata online Palermo Today ha raccolto e rilanciato la proposta di ricordare la cantante, palermitana di nascita, con l'intitolazione a suo nome del Palchetto della Musica di Piazza Castelnuovo.

Come informa il sito Arte.it che ospita la fotografia qui sotto riportata,

"nel 1875 la potente famiglia Florio, che aveva la sua villa su questa piazza, costruì questo palco, destinato ad accogliere bande musicali per feste, fiere e manifestazioni. Il vero scopo della sua costruzione fu tuttavia evitare che la piazza Castelnuovo venisse utilizzata per edilizia abitativa. La struttura è in marmo bianco, in stile neoclassico, con venti colonne corinzie che sorreggono una trabeazione decorata a palmette".

Proprio al Palchetto della musica di piazza Castelnuovo l'artista poi conosciuta come Giuni Russo si esibì per la prima volta, appena tredicenne, negli anni Sessanta, quando ancora si chiamava con il suo nome anagrafico Giuseppa Romeo.

Nel settembre del 2021 Giuni Russo avrebbe compiuto 70 anni.

Qui il link per firmare la petizione.

Uscirà il 15 gennaio "Aliena", un album di rarità, rielaborazioni e inediti di Giuni Russo.