Tomorrowland, tutto pronto per il festone di Capodanno

Gli organizzatori del Tomorrowland hanno condiviso una premiere della tecnologia che verrà utilizzata nel festival virtuale di Capodanno di domani 31 dicembre in tutti i 27 fusi orari del mondo con le esibizioni di 28 di artisti su quattro palchi digitali.

Oltre 25 DJ da tutte le parti del mondo si esibiranno tramite quattro piattaforme 3D digitali in un universo chiamato "NAOZ". Tra quanti si esibiranno David Guetta, Snoop Dogg (con il moniker DJ Snoopadelic), Diplo, Martin Garrix, Major Lazer e molti altri.

Tomorrowland si è attrezzato perché l'ultima notte dell'anno possa essere di festa. Saranno utilizzati 1.200 fuochi d'artificio virtuali, 184 laser virtuali, 2.750 luci virtuali e 40.000 segnali luminosi. Nell'area del festival digitale, ciascuno degli oltre 950.000 visitatori virtuali avrà delle precise caratteristiche, a partire da 65.000 bandiere virtuali di oltre 193 paesi diversi.

Negli ultimi mesi, un team di oltre 200 persone è stato impegnato per perfezionare gli ultimi ritrovati della tecnologia 3D, della produzione video, dei giochi e degli effetti speciali da utilizzare per il Tomorrowland. Sono stati utilizzati 120 computer, 152 telecamere virtuali, per un totale di 160 ore di riprese. Il prezzo del biglietto oscilla dai 20 ai 50 euro.