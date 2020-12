Queste canzoni italiane nel 2021 compiono 20 anni

Sembra ieri, eppure sono passati vent'anni. O quasi. Difficile a credersi, eh? Correva l'anno 2001 e mentre oltremanica e oltreoceano spopolavano - tra le altre - hit come "Survivor" delle Destiny's Child, "It's raining men" di Geri Geri Halliwell, "Can't get you out of my head" di Kylie Minogue e "Lady Marmalade" di Christina Aguilera & Co., in Italia imperversavano in radio canzoni destinate a diventare evergreen della musica italiana. Alcuni dei successi che troverete nelle pagine a seguire lanciarono le carriere dei rispettivi autori o interpreti; altre le consolidarono; altre ancora furono fuochi di paglia destinati a consumarsi nel giro di una stagione. Per la cronaca: quell'anno il Festival di Sanremo, condotto da Raffaella Carrà (con Megan Gale, Massimo Ceccherini, Enrico Papi e Piero Chiambretti), fu vinto da Elisa con "Luce (Tramonti a nord est)", davanti a Giorgia con "Di sole e d'azzurro" e ai Matia Bazar con "Questa nostra grande storia d'amore"; al Festivalbar trionfò Vasco, vincitore sia nella sezione singoli con "Ti prendo e ti porto via" che in quella degli album con "Stupido hotel". Il singolo più venduto dell'anno risultò essere "Can't get you out of my head" di Kylie Minogue. Al secondo posto un'italiana alle prese con la sua prima canzone (clicca su avanti)...