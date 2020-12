AC/DC, Angus Young racconta un divertente aneddoto su Eddie Van Halen

Come riportato dal sito specializzato Ultimate Guitar, Angus Young ha condiviso alcuni ricordi su Eddie Van Halen, chitarrista dei Van Halen scomparso lo scorso ottobre. Il chitarrista degli AC/DC ha raccontato della volta in cui si trovava a Londra e, nel bel mezzo della notte, sentì il telefono della sua stanza squillare ed era Eddie Van Halen: "Ero stanco ed ero andato a dormire, squilla il telefono e risponde mia moglie - racconta Young - la sento parlare e allora penso che fosse qualcuno che chiamava dall'America, da casa, e invece era Eddie. Mi passa la cornetta e mi dice 'C'è Eddie al telefono' e rispondo 'Eddie chi?' ed era lui, Van Halen, dall'altra parte del telefono che voleva solo dirmi 'Hey amico, sei un fottuto duro!' e gli rispondo sì, ok, ma sono le due di notte!". I due prima non si erano ancora mai visti di persona ma in passato Eddie Van Halen ha raccontato della prima volta che ebbe a che fare con la potenza degli AC/DC quando. nel 1978, le due band facevano da supporter per gli Aerosmith in California: "Ero nel camerino quando all'improvviso sento questo boato che proveniva dal palco. Mi sono avvicinato e c'erano 60.000 persone impazzite che saltavano insieme e mi sono detto 'Dobbiamo suonare dopo questi stronzi? Erano così, fottutamente potenti!"

Anche Angus Young come tutti quelli che hanno conosciuto Eddie Van Halen in vita, ha un ricordo dolce per il chitarrista di origini olandesi e non può far altro che sottolineare quanto fosse una brava persona, divertente e affettuoso con tutti: "Era sempre divertente e l'ultima volta che ci siamo visti è stato quando è venuto a trovarci a Los Angeles nel 2008 durante il tour di "Black Ice". E' venuto allo show ed era lo stesso di sempre, grandi sorrisi e grandi abbracci. Era una persona calorosa e divertente". Ma Angus non era l'unico membro degli AC/DC apprezzato da Van Halen, anche il fratello di Angus, Malcolm Young, era tra quelli che Van Halen amava particolarmente: " Amava Mal perché in tour era capitato che uscissero insieme, andassero per locali a farsi un drink ma - conclude Angus - anche Brian. Andavano insieme a giocare a freccette e amava tutte quelle cose".