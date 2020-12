Addio a Leslie West, storico fondatore dei Mountain

Leslie West, lo storico fondatore dei Mountain, è venuto a mancare all’età di 75 anni. La notizia della morte di West è stata confermata dal fratello del musicista Larry West Weinstein alla rivista statunitense Rolling Stone.

L'artista, morto per arresto cardiaco, è stato ricordardo attraverso un messaggio pubblicato sui social dalla Dean Guitars, in cui si legge: “Con grande dolore, apprendiamo della morte di Leslie West, artista e membro della famiglia Dean. Leggendario e unico. Riposa in pace”.

With a heavy heart, we are saddened hear about the passing of #Dean Artist and part of the Dean family, Leslie West. Legendary and one of a kind. Rest In Peace. pic.twitter.com/sGmk4pF011 — Dean Guitars (@DeanGuitars) December 23, 2020

Il CEO della Dean Guitars, Evan Rubinson, ha condiviso un messaggio in ricordo del musicista in cui ha scritto: “A un uomo che ho veramente amato più di tutti - la persona più divertente e onesta che abbia mai conosciuto”.

To a man that I truly loved more than most — the funniest, most honest guy I’ve met. #RIP #LeslieWest https://t.co/UGGlZsxD0o — Evan Rubinson (@EvanRubinson) December 23, 2020

Nato come Leslie Weinstein il 22 ottobre 1945 a New York, West è scomparso dopo essere stato ricoverato in ospedale per problemi cardiaci - come segnalato anche da Paul Stanley dei Kiss attraverso un tweet.

LESLIE WEST! The great MOUNTAIN is in need of our prayers. This gentle man and guitar hero needs all our positive energy, love and good thoughts now. pic.twitter.com/FeJ7VAzjYG — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) December 23, 2020

West ha dato il via alla sua carriera musicale suonando e cantando con i Vagrants, prima di realizzare l'album solista "Mountain", il cui titolo porta lo stesso nome del gruppo da lui formato nel 1969 insieme Felix Pappalardi - che, tra le altre cose, ha prodotto il disco del 1967 dei Cream, “Disraeli Gears” -, con Steve Knight alle tastiere e N. D. Smart alla batteria. La band, nell’agosto dello stesso anno della sua fondazione, ha portato in scena il suo terzo concerto sul palco del Festival di Woodstock.

Poco dopo il live di Bethel, New York, è entrato in formazione Corky Laing, a sostituzione di Smart, e nel 1970 il gruppo ha dato alle stampe il suo primo disco, “Climbing!”, con - tra gli altri - il brano "Mississippi Queen”, di cui recentemente è stata realizzata una cover da Dave Grohl e il produttore Greg Kurstin per un episodio della serie “Hannukah sessions”.

Dopo aver dato alle stampe altri album in studio e diversi scioglimenti e reunion, i Mountain di West - che nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti come, per esempio, Mick Jagger e Keith Richards, che hanno partecipato alla realizzazione del brano "High Roller", incluso nel secondo album solista di Leslie, "The Great Fatsby" del 1975 - hanno, tra le altre cose, pubblicato nel 2007 il disco di cover dedicato a Bob Dylan, “Master of war”, con Ozzy Osbourne e Warren Haynes come ospiti.

L'ultimo album solista consegnato ai mercati da Leslie West è "Soundcheck", uscito nel novembre del 2015, due anni dopo "Still climbing", e caratterizzato dalla partecipazione di alcuni ospiti del calibro di Jack Bruce, Brian May e Peter Frampton