Van Morrison e Eric Clapton insieme contro il lockdown in "Stand and Deliver"

Il cantautore nordirlandese Van Morrison ed Eric Clapton hanno pubblicato una canzone anti-lockdown intitolata "Stand and Deliver". Il brano, un blues-rock, come da tradizione musicale dei due musicisti britannici è stato scritto da Morrison ed è interpretato da Clapton.

I proventi della canzone andranno a beneficio del Lockdown Financial Hardship Fund creato da Morrison per sostenere i musicisti le cui entrate economiche sono state intaccate dalle misure di chiusura messe in atto dal governo britannico per contenere la diffusione della pandemia da Coronavirus.

Questo è solo l'ultimo brano anti-lockdown scritto da Van Morrison. In precedenza, ha pubblicato "Born to Be Free", "No More Lockdown" e "As I Walked Out". Entrambi i musicisti hanno espresso posizioni molto critiche su come le persone in questo periodo storico vengano limitate nelle loro libertà.

Il chitarrista inglese ha dichiarato: “Mi sconvolge nel profondo vedere quanti pochi concerti stiano andando avanti a causa delle restrizioni del lockdown. Ci sono molti di noi che supportano Van ed i suoi sforzi per salvare la musica dal vivo, è un’ispirazione, un esempio!”. Mentre Van Morrison ha lanciato un appello alla comunità dei musicisti: “Dobbiamo alzarci ed essere presi in considerazione perché dobbiamo trovare una via d’uscita da questo casino. Non vale la pena pensare all’alternativa. La musica dal vivo potrebbe non riprendersi mai!”.

A proposito di "Stand and Deliver" il 75enne Morrison ha detto: “La registrazione di Eric è fantastica e sicuramente verrà apprezzata dai molti che condividono le nostre frustrazioni. È straziante vedere così tanti musicisti di talento privi di un sostegno significativo da parte del governo, ma vogliamo rassicurarli che stiamo lavorando duramente ogni giorno per fare pressioni per il ritorno della musica dal vivo e per salvare la nostra industria“.