Rhove, il rapper di “Blanc Orange (nanana)”

Rhove, all’anagrafe Samuel Roveda, sta facendo parlare di sé per il singolo “Blanc Orange (nanana)”. Classe 2001, è pronto a conquistare spazio nella scena urban, e lo fa partendo con un pezzo frenetico. Rhove è un rapper atipico, soprattutto nei suoni. Innanzitutto, è un rapper “di provincia” e non “di periferia” come ama puntualizzare nei suoi testi e nella sua musica. Il suo nome d’arte è, infatti, un gioco di parole tra l’abbreviazione del suo cognome Samuel Roveda e la provincia di origine, Rho.

“Blanc Orange (nanana)” esce sotto etichetta Milano Ovest ed è caratterizzato da un sound esplosivo e da un ritornello fresco, che mescola genere urban e dance, un filone da tempo ripreso nel mondo rap. Il brano contiene parole in francese, sulla scia della sempre crescente contaminazione tra mondo urban e rap italiano e francese. La sua ispirazione è il rapper francese JUL (il più ascoltato su Spotify in Francia nel 2020) e cerca di rievocare Stromae, come testimoniano le sue movenze nel videoclip. Il primo singolo “Blanc Orange (Nanana)” arriva accompagnato da un videoclip musicale in cui il rapper balla vestito con una muta, dato che insieme al rap la sua più grande passione è il surf.

Nel giro di poco tempo Rhove è diventato un vero e proprio fenomeno virale che ha conquistato subito anche alcune fra le principali emittenti radiofoniche italiane. Inoltre, per il lancio del singolo nelle strade della sua città, Rho, il rapper ha messo in atto un’azione di guerrilla marketing con cui ha letteralmente modificato i cartelli stradali in Rho-Ve.“Blanc Orange (nanana)” è il primo di una serie di brani a cui il rapper sta lavorando e che saranno pubblicati nel corso del 2021.