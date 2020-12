Campos: una versione "domestica" della loro "Mano" per Rockol

I Campos sono la band nata dalla collaborazione tra Simone Bettin (già co-fondatore dei Criminal Jokers, la band che lanciò Motta prima che il cantautore toscano decidesse di intraprendere la carriera solista - l'album d'esordio, "This Was Supposed to Be the Future", fu prodotto da Andrea Appino degli Zen Circus) e il musicista e producer Davide Barbafiera, ai quali si aggiunge il bassistaTommaso Tanzin. Il gruppo ha spedito nei negozi lo scorso 27 novembre l'album "Latlong": 11 brani in cui sonorità acustiche e innesti elettronici danno vita a un’ambientazione singolare, frutto di unlavoro di produzione ricco e accurato. Ne risulta un’atmosfera di suoni e colori ben definiti, ma che lasciano spazio a un universo poetico e immaginativo tutto da scoprire.

A due anni di distanza da “Umani, vento e piante”, il trio pisano conferma la scelta della lingua italiana per il nuovo album, pur mantenendo quel sound dal respiro internazionale che rimane elemento distintivo del lavoro della band fin dall’esordio discografico in lingua inglese con “Viva” (2017). Abbiamo chiesto al gruppo di suonare una versione "domestica" di uno dei brani inclusi nell'album: ecco, qui sotto, la performance sulle note di "Mano".

A proposito dell'album, i Campos raccontano: