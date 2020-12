Clash, 40 anni di “Sandinista!”: "Junco Partner", una cover in esclusiva per Rockol

Un regalo per festeggiare i 40 anni di “Sandinista!”. Marino Severini, insieme al fratello Sandro, fondatori dei Gang, Gianluca Spirito dei Ned Ludd e dei Modena City Ramblers, con dietro al bancone Gugo dei Malavida, al Patchanka, suonano per Rockol "Junco Partner" nella versione dei Clash. Si tratta di una cover reggaeggiante di un classico di New Orleans che Strummer era solito suonare con gli 101'ers, una storia di droga e vagabondaggio. È la terza traccia del disco.