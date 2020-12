Atlanta, arrestata Ann Marie

Ann Marie, venticinquenne astro nascente dell’r’n’b contemporaneo messa sotto contratto dalla Interscope è stata arrestata dalla polizia di Atlanta: come riferisce TMZ la vicenda - pur affiorata solo nelle ultime ore - ha avuto luogo lo scorso primo dicembre nella capitale dello stato della Georgia.

Gli agenti avrebbero raccolto una richiesta di intervento presso l’hotel InterContinental Buckhead al 3315 di Peachtree Road: giunto sul posto, il personale del locale ufficio dello sceriffo avrebbero trovato la Ann coperta da un solo accappatoio in stato di estrema agitazione, e un suo conoscente, il ventiquattrenne Jonathon Wright, ferito alla testa da un colpo di arma da fuoco. L’uomo, che nonostante la serietà della lesione era cosciente e in grado di collaborare con i paramedici, è stato condotto in ospedale in condizioni critiche.

La prima ricostruzione dell’accaduto fornita dalla cantante, che ha parlato di un colpo partito accidentalmente in seguito alla caduta della pistola da un tavolo presente nella camera, è stata smentita dalla perquisizione della polizia, che ha rinvenuto nello spazio due bossoli e altrettanti proiettili, uno conficcato in un armadio e uno nello stipite di una porta. Al momento la Ann è accusata di possesso illegale d’arma da fuoco e aggressione aggravata.

L'artista ha debuttato nel 2017 con il mixtape “Unfuckwittable”, al quali sono seguiti “Tripolar” nel 2018 e “Tripolar 2” nel 2019: la prima prima pubblicazione ufficiale, l’EP “Pretty Psycho”, è stato spedito sui mercati nel luglio del 2019.