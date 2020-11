Claudio Baglioni, guarda il video di "Io non sono lì"

Dopo un'anteprima su Rai1, Claudio Baglioni ha condiviso il video del nuovo singolo "Io non sono lì", canzone che anticipa il nuovo album, il sedicesimo, del cantautore romano. "In questa storia, che è la mia” uscirà il 4 dicembre prossimo e verrà presentato alla stampa questa settimana. Il video è stato diretto da Duccio Forzano (regista che ha seguito Baglioni anche nei suoi due Festival di Sanremo) e vede Baglioni ripreso in solitudine in uno studio con chitarra e piano.

L'album arriva a sette anni da “ConVoi” e contiene 14 brani, 1 ouverture, 4 interludi piano e voce, 1 finale A proposito del suo nuovo brano il cantautore ha raccontato:

“La distanza – reale, immaginaria, immaginata - di una coppia che vive un distacco che nessuno sa se sia provvisorio o definitivo, preludio o coda, anteprima o bilancio di un amore. È questo il tema di ‘Io non sono lì’ (Celso Valli pianoforte, Gavin Harrison batteria, Paolo Gianolio basso e chitarre), una ballad intensa e sostenuta, ispirata e velata di nostalgia, che indaga pensieri, emozioni, delusioni e speranze di quel limbo nel quale tutti noi ci chiediamo se è meglio esserci o non esserci, che è come esserci senza esserci”.

“Io non sono lì” fa seguito al brano “Gli anni più belli”, pubblicato lo scorso mese di maggio e scritto da Claudio Baglioni per l’eponimo film di Gabriele Muccino, arrivato nelle sale cinematografiche a febbraio.

Ecco la tracklist di “In questa storia, che è la mia”:

capostoria

altrove e qui

1. non so com'è cominciata

gli anni più belli

quello che sarà di noi

in un mondo nuovo

2. al pianoforte ogni giorno

come ti dirò

uno e due

mentre il fiume va

3. e firmo in fede un contratto

pioggia blu

mal d'amore

reo confesso

4. adesso è strano pensare

io non sono lì

lei lei lei lei

dodici note

uomo di varie età

finestoria