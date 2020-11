Questa sera su Rai 1 The Voice Senior: giudici e funzionamento

Comincia questa sera, venerdì 27 novembre,The Voice Senior. Si tratta della versione "over 60" del talent andato in onda precedentemente su Rai2. Questa nuova versione va in onda su Rai1 e sarà condotto Antonella Clerici. I giudici-coach sono Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine - denominati il team Carrisi - e Clementino.

Il format è parzialmente rinnovato: le prime 3 puntate saranno le Blind Auditions, la parte più nota del programma, con i concorrenti selezionati dai giudici di spalle. Se più coach si volteranno sarà il concorrente a decidere a quale coach affidarsi. Ogni coach dovrà quindi selezionare 6 concorrenti per la sua squadra da portare alla semi finale. Nel Knock out i concorrenti si sfideranno fra loro con un cavallo di battaglia: sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara. Solo 2 concorrenti per team accederanno alla finale, prevista domenica 20 dicembre.

“L’aspetto talent del programma non c’è, il concetto è dare l’occasione a queste persone di avere un grande palcoscenico, quello di Rai1”, ha spiegato la Clerici durante la presentazione alla stampa. Non c'è un vero premio: Universal, casa discografica legata al talent, pubblicherà una canzone del vincitore, una cover, che inoltre riceverà un vinile con tutti i brani che ha realizzato durante il programma.

The Voice Senior è prodotto in Italia per Fremantle da Marco Tombolini, con la regia di Sergio Colabona. Il format di The Voice, format è stato creato John de Mol ed è andato in onda in 62 paesi.