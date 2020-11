Taylor Swift ha pubblicato un album dal vivo e un documentario su "Folklore" - Video

Non si ferma, Taylor Swift: la cantautrice dopo avere pubblicato a sorpresa la scorsa primavera "folklore" - inciso durante il lockdown - e dopo avere annunciato di essere al lavoro sulla reincisioni di tutti i suoi vecchi dischi. ha pubblicato un album dal vivo e un documentario. Il film, “folklore: the long pond studio sessions”, è diffuso in esclusiva su Disney+, la piattaforma video del gigante dell'intrattenimento.

L'album dal vivo è stato pubblicato sulle piattaforme streaming come versione deluxe di "Folklore" e comprende 17 canzoni, tutte quelle del disco originale incise live in studio lo scorso settembre nello stato di New York con Aaron Dessner (The National) e Jack Antonoff. I due, produttori del disco, compaiono anche nel documentario assieme a Justin Vernon (Bon Iver), presente anche lui nella versione originale. Il documentario mostra le riprese "intime" delle registrazioni e conversazioni di fronte ad un falò, in giardino sotto un portico e così via.

La stessa Swift è pure regista - tanto che il comunicato stampa elenca le camere scelte (6 fotocamere Lumix S1H mirrorless con obiettivi Leica integrati nello studio, insieme a una Alexa LF con un Angenieux 24-290 su una fotocamera robotizzata Furio su carrello).

Questo un'estratto dal concerto:

Del disco, scrivemmo nella nostra recensione

La sua svolta indie? Non proprio: piuttosto, è un ritorno ai suoni e alle atmosfere degli esordi, ma con la maturità di oggi. "Folklore" suona come un disco di outtakes, invece è un album vero e proprio, con una sua compattezza, una sua solidità e una coerenza stilistica.

Quanto alla reincisione dei dischi originali - come raccontato qua si tratta di quelli pubblicati per la Big Machine che scoprì la popstar, il cui catalogo è stato acquisito dal manager Scooter Braun, con cui la Swift ha più volte polemizzato. Il catalogo è stato recentemente venduto ad un fondo di investimenti, ma la situazione non è migliorata