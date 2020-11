Noel Gallagher ora vuole solo divertirsi

La compagna di band di Noel Gallagher, Charlotte Marionneau, dice che l'ex chitarrista degli Oasis "ora vuole solo divertirsi", dopo anni di faide con il fratello Liam. Il membro degli High Flying Birds ha affermato che Noel non è più interessato a scornarsi con il fratello minore con cui è in continua lite da quando i loro rapporti furono talmente tesi da portare allo scioglimento degli Oasis nel 2009.

Charlotte Marionneau salì agli onori delle cronache quando suonò le forbici durante l'esibizione di Noel Gallagher della canzone "She Taught Me How To Fly" nel 2017 durante il programma televisivo 'Later ... With Jools Holland'. Queste le parole di Charlotte raccolte dal quotidiano Daily Star: "Penso che Noel sia molto bravo a scegliere le persone. Forse ha tanto litigato nel suo passato e ora vuole solo divertirsi. Sono rimasta davvero sorpresa quando mi sono unita a loro (agli High Flying Birds, ndr). Tutti erano così adorabili, tanto che ho pensato, 'Wow'. Non potevo credere quanto tutti fossero piacevoli."

Le possibilità che il sogno di una reunion degli Oasis si possa concretizzare paiono essere sempre di meno ogni giorno che cade in Terra. Un paio di mesi fa Liam ha snobbato le celebrazioni per il venticinquesimo anniversario del loro iconico album "(What’s The Story) Morning Glory?".

Liam Gallagher commentò malamente su Twitter l'iniziativa presa dal fratello senza averlo interpellato. Noel, attraverso le pagine social degli Oasis, chiese ai fan di inviare delle domande in video da inserire nel film "Return to Rockfield", che rientrava tra i progetti atti a celebrare le nozze d'argento dell'album. "Quindi... come probabilmente saprete "(What’s The Story) Morning Glory?" quest'anno compie 25 anni. Per festeggiare, farò qualche ripresa per parlare un po' dell'album e della sua duratura memoria. Vi chiedo di sottoporci tutte le domande che potreste avere sulla realizzazione del disco, la scrittura delle canzoni e di quei tempi in generale. Se poteste filmarvi mentre fate le domande sarebbe perfetto."

Liam rispose al fratello, che spesso per prenderlo in giro chiama 'patata', e al management della band, per non averlo informato: "Quei cazzo di cowboy del management hanno voluto solo il patata"