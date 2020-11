Nino Buonocore, un medley dal vivo per Rockol - guarda

E' in circolazione da qualche giorno su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Nino Buonocore: il lato A contiene l'inedita "Meglio così" ed il lato B la versione acoustic jazz della ben nota "Rosanna".

I brani anticipano il nuovo album dell'artista dal titolo "In Jazz", che sarà pubblicato a gennaio 2021, in cui Buonocore rivisita il suo storico repertorio in chiave jazz.

L'album è stato registrato il 27 febbraio 2020 a Roma presso l'Auditorium Parco della Musica, è il primo "live” in 40 anni di carriera del cantautore e contiene brani come "Scrivimi", "Rosanna" (Sanremo 1987) e "Abitudini", riarrangiati e impreziositi dalle improvvisazioni solistiche e dalle divagazioni più libere del jazz.

La band è formata da Nino Buonocore voce e chitarra, Antonio Fresa pianoforte, Antonio De Luise contrabbasso, Amedeo Ariano batteria, Flavio Boltro tromba, Max Ionata sax.

Nino Bunocore ha realizzato appositamente epr Rockol un medley acustico voce e chitarra di tre sue canzoni ("Rosanna", "Scrivimi" e "Meglio così"), che potete vedere qui di seguito.