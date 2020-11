Diplo accusato di revenge porn

E' stata depositata lo scorso 16 novembre presso il tribunale di Los Angeles una richiesta di ordinanza restrittiva nei confronti di Diplo, Dj e produttore di alto profilo titolare dei progetti Major Lazer e LSD oltre che collaboratore di star di primissima grandezza come Madonna, Shakira, Beyoncé, Snoop Dogg e molti altre: l'artista è stato accusato di aver diffuso immagini intime di una donna a titolo di vendetta nei suoi confronti, pratica divenuta tristamente nota alle cronache con il nome di revenge porn.

L'accusatrice è rappresentata dall'avvocato Lisa Bloom, legale molto nota presso il foro di L.A. già consulente di Harvey Weinstein nel processo per molestie sessuali che ha portato il carcere il popolare produttore cinematografico: "Sono orgogliosa di rappresentare una giovane donna che ha lanciato gravi accuse di cattiva condotta nei confronti di Diplo", ha spiegato la Bloom, "Abbiamo vagliato le sue dichiarazioni e parlato con molte altre donne: la troviamo credibile e coraggiosa. Abbiamo presentato una richiesta di ordinanza restrittiva per impedire a Diplo o chiunque sia associato a lui di distribuire immagini pornografiche a titolo di vendetta nei confronti della mia cliente, azione illegale e spesso compiuta per scoraggiare gli accusatori dal farsi avanti".

La reazione di Diplo non si è fatta attendere. L'artista ha affidato al suo legale Bryan J. Freedman una dura replica alle dichiarazioni della Bloom: "Sfortunatamente questa persona [l'accusatrice] ha molestato il mio cliente e la sua famiglia per più di un anno, e si è ripetutamente rifiutato di smettere di farlo", ha fatto sapere l'avvocato del produttore, "Per essere chiari, il mio cliente non ha violato in alcun modo alcuna legge. Diplo ha ripetutamente chiarito di non voler avere assolutamente nulla a che fare con questa persona: ha solamente bisogno che le sue continue molestie nei confronti della sua famiglia finiscano".

Thomas Wesley Pentz - questo il nome all'anagrafe di Diplo, nato come Elvis Presley a Tupelo, Mississippi, ma nel 1978, un anno dopo la morte del Re del Rock - è recentemente divenuto familiare al pubblico italiano più giovane per il featuring con Sfera Ebbasta inserito nel nuovo album del rapper lombardo, "Famoso", in uscita il prossimo venerdì, 20 novembre.