John Lennon, i nove libri consigliati per conoscerlo

In questi 40 anni la vita e le opere di John Lennon sono state oggetto di innumerevoli libri: molti agiografici, alcuni "revisionisti", cioè anche esplicitamente critici, altri, più semplicemente, storici e documentativi.

Ne abbiamo scelti nove che rappresentano il meglio - fra quanto è disponibile attualmente - di un'ideale bibliografia su John Lennon. Alcuni che sarebebro stati meritevoli di segnalazione, purtroppo, non sono più in catalogo in edizione italiana: in particolare "Le lettere di John Lennon" di Hunter Davies (Mondadori), "John" di Cynthia Lennon (Coniglio Editore), "Io e mio fratello John Lennon" di Julia Baird (Perrone), "Lennon Legend" di James Henke (Rizzoli). Buona lettura.

Philip Norman: "John Lennon - La biografia". 2013

Philip Norman, già autore di "Shout!", una delle più apprezzate biografie dei Beatles, racconta John Lennon ricorrendo a numerose testimonianze di prima mano: oltre a Yoko Ono e a Paul McCartney, anche George Martin, il produttore dei Beatles, e Arthur Janov, il medico che sottopose John alla "terapia primeva". Ampia (558 pagine), equilibrata, esaustiva.

Imagine John Yoko

Una pubblicazione importante ed esaustiva, che contiene, oltre a una quantità enorme di immagini fotografiche (l’80% delle quali inedite) anche le testimonianze personali di decine di persone che hanno contribuito o in qualche modo partecipato alla realizzazione dell’album e del film "Imagine" (Julian Lennon, Klaus Voormann, Alan White, Jim Keltner, David Bailey, Dick Cavett...) oltre che della stessa Yoko Ono, ispiratrice e creatrice del progetto.

John Lennon, "Vivendo cantando". 2001

Raccolti in un solo volume e ritradotti (da Antonio Taormina e Donatella Franzoni) per l'occasione della ristampa, i primi due libri scritti da John Lennon - "In his own write", 1964 e "A spaniard in the works", 1965 - sono un esempio della fervidissima fantasia, sempre ironica e spesso crudele, dell'autore. Racconti, disegni, poesiole: una raccolta imperdibile per i fan.

John Lennon, "Skywriting". 2013

Terzo, e postumo, libro di Lennon: i manoscritti e i disegni che raccoglie, risalenti al periodo 1968-1979, furono "smarriti", o forse rubati, poi ritrovati o recuperati. Curato da Enzo Gentile, con le (difficilissime) traduzioni affidate all'esperto Antonio Taormina, è l'ideale compagno del libro che lo precede in questa lista.

Riccardo Russino e Vincenzo Oliva: "You may say I'm a dreamer". 2014

Due esperti lennoniani italiani traducono, esaminano e spiegano i testi delle canzoni di Lennon da solista, raccontando anche la storia dei brani. Ogni capitolo è arricchito da immagini, interventi critici e da una sezione "italiana".



Bill Harry, "John Lennon. L'enciclopedia". 2010

Basta dire il numero delle pagine - 600! - per rendersi conto della vastità, appunto enciclopedica, di questo volume scritto da Bill Harry, autore anche di analoghi volumi dedicati a ognuno degli altri tre Beatles e alla band. E' la cronaca, quasi giorno per giorno, della vita di John dal 1940 al 1980: monumentale, certo, ma indispensabile per un fan accanito.



Ezio Guaitamacchi: "John Lennon". 2015

E' il libro dal quale abbiamo estratto, nei giorni scorsi, le schede di nove canzoni di John Lennon (le trovate nell'archivio di Rockol). Un saggio a più mani che ripercorre vita e opere del Lennon solista.



Kenneth Womack: "John Lennon 1980". 2020

Lo segnalo anche se non è stato (ancora?) tradotto in italiano. E' una metodica, dettagliatissima ricostruzione dell'ultimo anno di vita di Lennon, quello in cui ha concepito, registrato e pubblicato il suo ultimo album "Double fantasy". Bisogna sapere l'inglese, è vero, ma vale la pena di fare lo sforzo.

Lesley-Ann Jones: "La biografia definitiva". 2020

L'autrice ha già firmato in passato una biografia di Freddie Mercury. Non sono in grado di darvi un'opinione su questo libro perché è uscito da pochi giorni e ancora non l'ho letto; ve ne segnalo l'esistenza, rimandandovi a una prossima recensione nell'apposita rubrica.