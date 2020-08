Doors, un boxset per i 50 anni di ‘Morrison Hotel’

Il 9 febbraio del 1970 usciva “Morrison Hotel”, la quinta prova di studio dei Doors, ideale seguito del precedente “The Soft Parade”. Per festeggiare il cinquantennale dell’album la band una volta capitanata da Jim Morrison riporterà sul mercato, il prossimo 9 ottobre, l’album in una speciale deluxe edition battezzata “Morrison Hotel: 50th Anniversary Deluxe Edition”, che include una copia in vinile dell’album originale, una versione rimasterizzata su Cd dell’LP originale e un secondo CD con una raccolta di outtakes. Tra questi ultimi ci sono diversi take alternativi di “Queen of the Highway”, “Roadhouse Blues” e una cover di “Money (That’s What I Want)”. Ma anche versioni grezze di “Peace Frog” e “Blue Sunday”.

L’ingegnere del suono Bruce Botnick, dietro alla selezione dei materiali inediti confluiti nella ristampa, ha così commentato l’operazione: “Ci sono molti take, arrangiamenti differenti, falsi inizi e conversazioni in studio tra i componenti della band che si trovavano là e il produttore Paul Rothchild che era nella sala di controllo”.

A partire dal 9 ottobre “Morrison Hotel: 50th Anniversary Deluxe Edition” sarà disponibile anche in download e sulle piattaforme streaming. Il cinquantennale dell’album di "Roadhouse Blues" sarà celebrato anche da un romanzo a fumetti ispirato al disco. Ve ne abbiamo parlato qui.

Ecco la tracklist completa del boxset:

Disco 1: The Original Album

1. “Roadhouse Blues”

2. “Waiting For The Sun”

3. “You Make Me Real”

4. “Peace Frog”

5. “Blue Sunday”

6. “Ship Of Fools”

7. “Land Ho!”

8. “The Spy”

9. “Queen Of The Highway”

10. “Indian Summer”

11. “Maggie M’Gill”

Disco 2: Mysterious Union

1. “Queen Of The Highway” (Take 1, She Was A Princess)

2. “Queen Of The Highway” (Various Takes)

3. “Queen Of The Highway” (Take 44, He Was A Monster)

4. “Queen Of The Highway” (Take 12, No One Could Save Her)

5. “Queen Of The Highway” (Take 14, Save The Blind Tiger)

6. “Queen Of The Highway” (Take 1, American Boy – American Girl)

7. “Queen Of The Highway” (Takes 5, 6 & 9, Dancing Through The Midnight Whirlpool)

8. “Queen Of The Highway” (Take 14, Start It All Over)

9. “I Will Never Be Untrue”

10. “Queen Of The Highway” (Take Unknown)

11. “Roadhouse Blues” (Take 14, Keep Your Eyes On The Road)

12. “Money (That’s What I Want)”

13. “Rock Me Baby”

14. “Roadhouse Blues” (Takes 6 & 7, Your Hands Upon The Wheel)

15. “Roadhouse Blues” (Take 8, We’re Goin’ To The Roadhouse)

16. “Roadhouse Blues” (Takes 1 & 2, We’re Gonna Have A Real Good Time)

17. “Roadhouse Blues” (Takes 5, 6 & 14, Let It Roll Baby Roll)

18. “Peace Frog/Blue Sunday” (Take 4)

19. “Peace Frog” (Take 12) *

LP

Side One: Hard Rock Cafe

1. “Roadhouse Blues”

2. “Waiting For The Sun”

3. “You Make Me Real”

4. “Peace Frog”

5. “Blue Sunday”

6. “Ship Of Fools”

Side Two: Morrison Hotel

1. “Land Ho!”

2. “The Spy”

3. “Queen Of The Highway”

4. “Indian Summer”

5. “Maggie M’Gill”