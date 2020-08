Vinicio Capossela, torna lo Sponz Fest (in edizione limitata)

Torna per l'8° edizione lo Sponz Fest, festival ideato e diretto da Vinicio Capossela. Si svolgerà, in edizione limitata, dal 25 al 30 agosto a Calitri, nei comuni limitrofi dell’Alta Irpinia, della Valle del Sele e verso il mare, dalle sorgenti dell’Ofanto fino alla foce del Sele e avrà come filo conduttore l'acuqua: "In un anno come questo, parlare di acqua non è solo parlare di ecologia, di risorse, di sfruttamento e di rapporto con la natura, è soprattutto parlare di rinascita", racconta Capossela. "Da sempre le ritualità connesse a questo elemento, che è la sostanza stessa della vita, hanno a che fare con la purificazione e la rigenerazione. Lo Sponz Fest 2020 vuole essere un’esperienza anche simbolica: quella di ritrovarsi, con tutto un nuovo bagaglio di senso di responsabilità (verso noi stessi, gli altri, la natura intorno) sulle vie dell’acqua, nei luoghi che ci hanno fatto essere insieme in questi anni. Un modo per tornare a sentire le sirene dello spirito, d’acqua dolce e salata, dopo quelle delle ambulanze".

Ogni evento e incontro potrà ospitare un massimo di 200 persone ed è prevista la presenza di Vinicio Capossela, ospite itinerante con la sua Rolling Sponzing Review, Vasco Brondi e Massimo Zamboni, Goffredo Fofi, Vincenzo Mollica, Piero Negri, Jimmy Villotti, Guano Padano e altri.

Questo il programma completo

25 agosto – Torella dei Lombardi

Concerto all’alba:

Guano Padano - Tributo alla musica del cinema di frontiera.

Ora di pranzo – Loc. sorgenti dell’Ofanto

Alfonso Nannariello – Letture dal libro “L’Ofanto dagli ipeti di vortici e creste”

Peppe Leone in “Scroscio di tamburi”

Invocazione dalla foce

Tardo pomeriggio – Castello di Torella

Enza Perna in “Mefite e altre cure” adattamenti sonori a cura di Giovannangelo De Gennaro

A seguire

Padre Giuseppe Gaffurini – già monaco cistercense – “Acqua, palude e territorio monastico”

Sera – Piazza delle Fontane

“C’era una volta in America” Incontro con l’autore Piero Negri. Interviene Vinicio Capossela

Collegamento in video con Vincenzo Mollica “Sergio Leone e i ruggenti Anni Venti”

Dr.Jazz&Dirty Bucks Swing Band (Dixieland)

26 agosto – Calitri e loc. Gagliano

Mattino: - ore 11 circa

Incontri Libera Università per Ripetenti e laboratori con Vito Teti – antropologo; Rosanna Bonasia – vulcanologa; Goffredo Fofi storico-scrittore

Pomeriggio – ore 17 circa

Compagnia teatrale Clan H in “Quaestio de Acqua” - figurazioni del fluire a cura di Idea/azione teatrale di Salvatore Mazza

Tramonto - ore 19 circa

Incontro con Goffredo Fofi su l’opera e il pensiero di Danilo Dolci (autore de “Il potere e l’acqua”)

Sera - ore 21circa

Massimo Zamboni e Vasco Brondi in “Anime Galleggianti”

27 agosto – Calitri e Loc. Gagliano

Mattino - ore 11 circa

“L’acqua chiara alla fontana”: una giornata alla fontana “ dei provolacchi” (Bosco di Castiglione) con lezioni della Liberà università per ripetenti con: Vito Teti – antropologo; Rosanna Bonasia – vulcanologo; Goffredo Fofi - storico-scrittore; Incontri, narrazioni con Donato Lucev dal libro “Le fontane di Calitri”

A seguire

Set a cappella del gruppo Faraualla in “Ogni Male Fore”

Pranzo al sacco per i partecipanti

Prima serata - ore 20 circa

Incontro a tema sul Mediterraneo con Pietro Bartolo

Sera - ore 21 circa

“Rolling sponzing review” in “acQuà”

con Vinicio Capossela, Victor Herrero, Asso Stefana, Giovannangelo De Gennaro, Peppe Leone, Agostino Cortese e “cupa cupa” di Tricarico, Andrea Lamacchia e altri ospiti.

28 agosto – Valva

Pomeriggio. Villa D’Ayala

Visita alla villa e incontro con scrittore di fium

A seguire, Concerto di Victor Herrero in “Como agua en el jarro”

28 agosto – Contursi

Sera - ore 21 circa – Terme Parco delle Querce (bene sequestrato alla camorra in disponibilità al comune di Contursi

“Termae ”: serata di musica e trattenimento in forma di festa pagana con Jimmy Villotti e Teo Ciavarella

29 Agosto - Caposele

Pomeriggio

Incontro/collegamento con Ugo Mattei, “L’acqua bene comune.”

Tramonto - ore 18.30 circa

Sorgenti del Sele

Patrizia Bovi e Giovannangelo De Gennaro in “Sorella acqua”

Parco fluviale

Interventi musicali di Victor Herrero, Giovannangelo De Gennaro

Ore 21

“Alle fonti del folk”; Tonuccio Bi-Folk, cantori di Teora, voci antiche di Caposele, Cantori del Capo. Folklore con furore da Caposele al Capo di Leuca.

30 Agosto – Sul Sele

Mattina - Oasi di Persano (Comune di Serre)

Visite guidate all’oasi con wwf - “Il risveglio della natura”

Mezzogiorno – Sul Sele (Comune di Eboli, area di San Miele)

Ensamble Dramatodía in “Ninfe , sirene , cigni e pescatori”

Tramonto - Foce Sele (Comune di Capaccio Paestum)

“Rolling sponzing review”

Peppe Leone in “Martirologio di San Vito”